Milano: sala scommesse abusiva in Chinatown, giro da 1 milione di euro

- Al piano terra di un appartamento in via Arnolfo di Cambio, in zona Chinatown, i carabinieri hanno trovato ieri sera una sala giochi abusiva. All'interno vi erano sei computer, occupati da altrettanti giocatori tutti di nazionalità cinese. Connessi a un sito di scommesse, i dispositivi erano legati a una postazione di controllo che gestiva le transizioni tramite un conto corrente online. Ad eseguire le operazioni vi era una 54enne cinese che, in caso di vincita, si occupava di consegnare il denaro ai giocatori. Secondo gli accertamenti svolti dai militari, negli ultimi 6 mesi vi sarebbero state transizioni per un milione di euro. Oltre alla donna è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa e partecipazione a giochi d'azzardo anche il locatario dell'immobile, un cittadino cinese di 46 anni. (Rem)