Sardegna: contratto non rinnovato, a spasso 51 navigator sardi

- Non saranno rinnovati i contratti con 51 “navigator” sardi che, come i loro colleghi in tutta Italia, avevano il compito di aiutare i percettori di reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Un migliaio le le persone in tutta la penisola che si ritrovano a spasso, il tutto confermato da una nota del ministero del Lavoro che conferma la mancata proroga dei contratti. Una doccia fredda per il 51 lavoratori sardi: la Regione, infatti, aveva dato la sua disponibilità a prorogare i contratti fino al 31 dicembre ma la nota del Ministero in cui si precisa che “eventuali ulteriori loro utilizzi richiederebbero l'approvazione di una apposita norma, non allo studio del ministero”, chiude definitivamente il discorso. (Rsc)