Speciale difesa: Arabia Saudita, fonti stampa, sollevato livello di allerta per timore di attacco dell’Iran

- L’Arabia Saudita ha condiviso informazioni dell’intelligence con gli Stati Uniti mettendo in guardia da un attacco “imminente” da parte dell’Iran contro obiettivi nel Regno e in Medio Oriente, tra cui Erbil, la capitale del Kurdistan in Iraq. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, citando funzionari sauditi e statunitensi, secondo cui, in risposta all’avvertimento, Riad, Washington e altri Paesi hanno sollevato il livello di allerta tra le proprie forze militari. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo. Laddove confermati, gli attacchi pianificati avrebbero come obiettivo quello di distogliere l'attenzione dalle manifestazioni a cui l'Iran assiste da settimane e di cui Paesi come Usa e Arabia Saudita sarebbero responsabili, a detta di Teheran. Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si è detto preoccupato per gli avvertimenti e ha fatto sapere che è pronto a rispondere "in difesa degli interessi e partner nella regione”. (Res)