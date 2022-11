Speciale difesa: Ucraina, "Cnn", Kiev non ha i mezzi per difendersi dai missili balistici iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non dispone dei mezzi per difendersi dai missili balistici che l'Iran starebbe per fornire alla Russia. Lo scrive l'emittente televisiva statunitense "Cnn", che per prima ha dato notizia del prossimo invio dei missili, e che in proposito cita il portavoce del Comando delle Forze aeree ucraine, Yuriy Ihnat. Secondo l'ufficiale, i missili balistici che Tehran starebbe per fornire alla Russia hanno gittate "di 300 e 700 chilometri", e consentirebbero di colpire obiettivi sull'intero territorio ucraino. "C'è un'altra probabilità che vengano trasportati a nord, sopra il confine ucraino, da dove potrebbero essere lanciati per minacciare l'intero territorio" del Paese, ha detto Ihnat. L'ufficiale ha dichiarato che Kiev "assumerà misure di protezione", ma ha avvertito che "al momento non abbiamo una difesa efficace contro questi missili. E' teoricamente possibile abbatterli, ma è molto difficile con i mezzi attualmente a nostra disposizione". (Was)