Speciale difesa: Arabia Saudita partecipa a esercitazione su “guerra aerea e difesa missilistica”

- L’Arabia Saudita ha preso parte con le proprie forze aeree all’esercitazione militare “Aerial Warfare and Missile Defense Centre 2022” che si tiene presso la base di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che le attività, avviate il 31 ottobre, dureranno 25 giorni e vedono la partecipazione di dieci Paesi, tra cui Emirati, Oman, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Il comandante del gruppo delle forze aeree reali saudite, tenente colonnello Mohammed Bin Said al Ahmari, ha fatto sapere che Riad partecipa con sei velivoli da combattimento Tornado e ha affermato che l’obiettivo dell’esercitazione è “addestrarsi in operazioni di combattimento aereo in un'alleanza di forze internazionali e trarre vantaggio dall'applicazione del concetto di azione congiunta in un ambiente di guerra simile alla guerra reale”. (Res)