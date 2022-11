Portogallo: per Tap utile di 111 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno la compagnia aerea portoghese Tap ha ottenuto un utile di 111 milioni di euro. In un documento inviato alla Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari (Cmvm) si indica che tra luglio e settembre il vettore nazionale ha registrato "un record assoluto di ricavi operativi" di 1,1 miliardi di euro, superando i livelli pre-crisi del 7,5 per cento, il che ha permesso di ottenere "una performance finanziaria senza precedenti". Nel corso di una conferenza stampa, la dirigenza di Tap ha precisato che la compagnia è tra il 12 e il 13 per cento al di sotto della capacità che aveva nel 2019, prima della pandemia del coronavirus. Alla fine del 2019, Tap disponeva di circa 105 aeromobili e quest'anno opera con 96 aeromobili. "Abbiamo meno aerei, ma sono più pieni e i prezzi sono migliori", ha sottolineato l'azienda.(Spm)