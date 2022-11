Editoria: gruppo Fs, su "La Freccia" di novembre la leggerezza di Sofia Raffaeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conquistare la leggerezza con la solidità della disciplina, lo studio e l’allenamento. Ne è un esempio entusiasmante la protagonista della cover di novembre de La Freccia: la 18enne Sofia Raffaeli, che ha riscritto la storia della ginnastica ritmica italiana conquistando in pochi anni 78 vittorie e un pass per le Olimpiadi del 2024 a Parigi. Se la leggerezza per essere virtù ha bisogno di una solidità che la sostenga, questa leggerezza passa anche per i borghi e i mercati d’Italia ricchi di storia nei quali comincia a sentirsi il profumo del Natale, o per le strade della Tuscia dove si cammina tra sentieri verdi e siti archeologici. Scivola come l’olio extravergine, protagonista di eventi e degustazioni dalla Liguria al Molise, e atterra sulla neve tra il Cervino e il Monte Rosa, che accoglie appassionati di snowboard e arrampicate sul ghiaccio. Cosa c’è, infine, di più leggero e, al contempo, profondo, se non l’arte? A Padova, si indaga il movimento futurista con una mostra che ne analizza le origini tra inediti e capolavori iconici. A Torino, gli scatti di Gregory Crewdson mostrano una versione inedita dell’America. A Firenze, Olafur Eliasson crea opere immersive e luminose che modificano gli spazi di Palazzo Strozzi. Mentre a Napoli David Bowie è protagonista di un’esposizione fotografica che racconta la sua metamorfosi da Ziggy Stardust al Duca Bianco. Non mancano le interviste a tanti personaggi dello spettacolo, dalla cantante Ornella Vanoni agli attori Francesco Montanari e Paola Minaccioni, fino alla giovane regista Francesca Samani che ha ottenuto il David di Donatello con il film Piccolo corpo. Si chiude con una carrellata dei migliori spettacoli in cartellone nei teatri italiani.(Com)