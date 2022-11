Tanzania: esercito invia militari per domare incendi sul Kilimangiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito della Tanzania ha schierato centinaia di militari per aiutare i vigili del fuoco a domare gli incendi in corso da quasi due settimane sul Kilimangiaro. In una dichiarazione, le Forze di difesa del popolo della Tanzania (Tpdf) precisano che "ufficiali e uomini delle Tpdf sono già arrivati ​​nelle aree di Siha e Mweka, nella regione del Kilimangiaro, pronti a combattere l'incendio", arrivo confermato anche da alcuni reporter della "Bbc" operativi sul posto. I militari collaboreranno con altre agenzie di risposta all'emergenza e con i volontari nel tentativo di controllare le fiamme prima di una loro ulteriore espansione. Un primo incendio è scoppiato lo scorso 21 ottobre sul monte, la vetta più alta d'Africa, provocando una serie di altri incendi nella zona. (Res)