Ucraina: Cremlino, partecipazione Russia ad accordo sul grano resta sospesa

- La Russia è ancora in contatto con la Turchia per l'accordo sull'export di grano dai porti sul Mar Nero dell'Ucraina, ma per ora la partecipazione di Mosca è ancora sospesa. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "I contatti proseguono. Sapete che il presidente (russo Vladimir Putin) e (l'omologo turco Recep Tayyip) Erdogan hanno avuto un colloquio molto lungo ieri: c'è stata una conversazione lunga e dettagliata. Ma sinora la Russia ha sospeso la sua partecipazione, come ha detto il presidente russo, data l'impossibilità di garantire la sicurezza del passaggio di queste navi", ha detto Peskov. (Rum)