Vaticano: Papa celebra messa di suffragio per i cardinali e i vescovi defunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Basilica di San Pietro in Vaticano si celebra la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nell'ultimo anno. A presiedere il rito c'è Papa Francesco. Al termine della messa il Santo Padre, in forma strettamente privata, si raccoglierà in preghiera nel Campo Santo Teutonico, in Vaticano. Nell'ultimo anno, tra i cardinali e patriarchi, in 9 hanno raggiunto la casa del Padre, altri 148 tra i vescovi e gli arcivescovi. (Civ)