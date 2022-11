Sicurezza: Paita (Azione-Iv), norma su raduni inquietante, governo si occupi di caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se ci sono violazioni va garantita la sicurezza, il punto però è se sia necessaria una norma a tratti così inquietante: pene fino a 6 anni rivolte a persone che non possono riunirsi, un atteggiamento che può portare a effetti distorsivi. Questa norma andrà cambiata e la cambieremo in Parlamento: tanto per cominciare per quello che riguarda la descrizione degli eventi oggetto del provvedimento e le possibili intercettazioni dei ragazzi". Lo afferma la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva Raffaella Paita a Skytg24. "Per situazioni come quelle dei Rave party oltre al tema regole vale l’educazione: sui giovani deve essere messo in atto il principio della cultura per la sicurezza. In ogni caso i rave - prosegue - non sono la priorità del Paese: mi aspettavo interventi risolutivi al primo Cdm, invece questo governo sembra parlare di tutto, dal tetto sui contanti agli sbarchi, tranne che delle priorità degli italiani”, conclude Paita. (Rin)