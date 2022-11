Mobilità: al via a Roma progetto europeo RideSafeUm per prevenire incidenti in monopattino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma servizi per la mobilità sostiene gli obiettivi del progetto RideSafeUm", commenta, nella nota, l'Ad e presidente di Rsm, Anna Donati. "L'azienda - aggiunge l'Ad e presidente di Rsm - è impegnata sia nella promozione della sicurezza stradale nella città di Roma sia nel garantire il rispetto delle regole della circolazione in particolare per quanto riguarda i monopattini, che negli ultimi tre anni hanno avuto un autentico boom nella capitale. Ma è necessario che insieme all'uso cresca l'educazione alle regole per un uso consapevole, in particolare tra le giovani generazioni. Rsm contribuirà a testare le tecnologie sviluppate dal progetto RideSafeUm", conclude Donati. "Crediamo che la sicurezza sia un fattore di primaria importanza per il settore della micromobilità ed è per questo che siamo estremamente orgogliosi di aderire al progetto RideSafeUm", dichiara il regional general manager Sud Europa di Dott, Andrea Giaretta. "Dott - prosegue Giaretta - ha sempre messo in atto politiche per tutelare tutti gli utenti della strada, attraverso campagne di sensibilizzazione e proponendo il servizio più tecnologicamente all'avanguardia del mercato. Con questo progetto, che unirà cittadini, operatori e amministrazioni, andremo ad ottenere informazioni fondamentali per poter sviluppare insieme i sistemi di micromobilità del futuro", conclude il regional general manager Sud Europa di Dott. (segue) (Com)