Mobilità: al via a Roma progetto europeo RideSafeUm per prevenire incidenti in monopattino (3)

- Per aderire al progetto pilota - prosegue la nota - è sufficiente scaricare l'app RideSafeUm Roma e selezionare uno dei monopattini Dott presenti nella Capitale, appositamente segnalati ed equipaggiati con un particolare porta cellulare che permetterà di monitorare l'esperienza del viaggio ed informare gli utenti delle regolamentazioni in essere. Posizionando il cellulare nell'apposito spazio, basterà iniziare il proprio viaggio: durante la corsa, in alcune aree selezionate della città di Roma, l'app mostrerà le informazioni essenziali da conoscere come, ad esempio, dove gli utenti possono o non possono transitare, i limiti di velocità da tenere e le aree dove il parcheggio è consentito o inibito. Dott, infine, omaggerà il 50 per cento della successiva corsa a Roma a tutti coloro che aderiranno al progetto pilota. La app RideSafeUM - spiega la nota - si basa sull'integrazione di un computer-vision software che lavora con la fotocamera del cellulare degli utenti, il Gps e accelerometro del mezzo. L'app è collegata ad una dashboard cittadina configurata con tecnologie di geofencing in cui vengono impostati i parametri di guida locali, consentendo così alle autorità di identificare, gestire dinamicamente e monitorare eventuali problemi di sicurezza dei servizi di micromobilità, attuando, quando necessario, test pilota per provare l'efficacia di specifiche misure di sicurezza da introdurre poi su vasta scala. La versatilità è uno dei valori fondamentali di RideSafeUm - sottolinea la nota - e per questo il progetto è in fase di test anche a Salonicco, dove, come a Roma, coinvolge i mezzi dedicati allo sharing, e a Barcellona dove invece coinvolge i mezzi di proprietà privata. (segue) (Com)