Mobilità: al via a Roma progetto europeo RideSafeUm per prevenire incidenti in monopattino (4)

- Elena Cristobal Casado, project lead, RideSafeUm, nella nota, dichiara: "Il sistema funzionerà seguendo una comunicazione bilaterale: da un lato l'utente visualizzerà le indicazioni in tempo reale (tramite l'app del progetto oppure dell'operatore); dall'altro, in caso di incidente o irregolarità, verranno inviate alle autorità segnalazioni anonime, utilizzando una funzione black-box che consentirà di classificare gli incidenti e, se necessario, di inviare una risposta rapida di assistenza da parte delle autorità". Grazie a RideSafeUm - conclude la nota - gli operatori europei di micromobilità condivisa potranno adattare in modo semplice i propri servizi ai cambiamenti nelle normative, imparare dai dati raccolti e diffondere la cultura della sicurezza tra i loro utenti. (Com)