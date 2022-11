Paesi Bassi: Consiglio di Stato blocca momentaneamente progetto di cattura del carbonio a Rotterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Porthos, per la cattura del carbonio nell'area portuale di Rotterdam, non soddisfa le linee guida ambientali europee. Questa la posizione della massima corte dei Paesi Bassi, il Consiglio di Stato, secondo cui sarebbe necessario più tempo per decidere se il progetto deve essere interrotto. Gruppi ambientalisti hanno chiesto la revoca dei permessi per il progetto Porthos, denunciando come gli effetti della costruzione dell'impianto su una vicina riserva naturale non erano stati adeguatamente presi in considerazione al momento del rilascio delle licenze. Il Consiglio di Stato ha affermato che le Ong ambientali avranno sei settimane per commentare un rapporto sulle emissioni di azoto causate dalla costruzione del progetto. Il tribunale deciderà quindi se i permessi per il progetto Porthos, sviluppato da un consorzio che comprende Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Air Liquide e Air Products, debbano essere annullati o meno. Una volta operativo, Porthos dovrebbe ridurre le emissioni nei Paesi Bassi di 2,5 megatonnellate all'anno, o circa il 2 per cento del totale, in un periodo di 15 anni, secondo le stime del consorzio. Il progetto ha ricevuto sussidi fino a 2,1 miliardi di euro l'anno scorso, quasi la metà del budget annuale 2021 per progetti sostenibili. (Beb)