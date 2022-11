Lombardia: dal 5 novembre torna CamminareForesteUrbane, iniziativa per cambiare le città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CamminareForesteUrbane è diventato un appuntamento fisso nel calendario autunnale degli eventi lombardi. L'iniziativa, promossa da Ersaf in collaborazione con Legambiente Lombardia per far conoscere le aree boschive urbane e periurbane e promuovere nuove progettazioni partecipate di rinverdimento, quest'anno annovera oltre 50 appuntamenti in tutta la regione con il sostegno di Lipu, Cai e Federparchi. L'edizione 2022 coinvolgerà un centinaio di realtà territoriali quali associazioni, scuole, comitati locali che organizzano passeggiate guidate in aree di forestazione urbana, parchi regionali e Plis nel periodo tra sabato 5 e domenica 27 novembre, con attenzione particolare a domenica 20, la più prossima alla giornata nazionale degli alberi (21 novembre). "Invitiamo i lombardi a riscoprire il verde cittadino nel modo più naturale: percorrendolo a piedi - dichiara Alessandro Fede Pellone, presidente Ersaf -. Boschi naturali o artificiali, antichi o di nuovo impianto, ma anche parchi, giardini e viali alberati: tutto contribuisce a formare l'infrastruttura verde cittadina, la foresta urbana, che è parte integrante e sostanziale, non accessoria, dell'ecosistema cittadino. Camminare insieme aiuta ad appropriarsi di questi spazi indispensabili alla nostra vita, e a maturare una coscienza responsabile e partecipativa rispetto al progetto di incrementare il verde dentro e a contorno delle città". (segue) (Com)