Lombardia: dal 5 novembre torna CamminareForesteUrbane, iniziativa per cambiare le città (2)

21 luglio 2021

- Durante l'escursione, aperta gratuitamente a tutti, saranno raccolte le firme su un appello per sostenere la forestazione urbana: piantare alberi, costruire boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, sui tetti e sulle facciate delle città per rallentare il riscaldamento globale e pulire dalle polveri sottili l'aria che respiriamo. Aderendo all'impegno si chiede di avviare processi di collaborazione e cura partecipata del verde per attivare una "rete virtuosa di comuni della Foresta". "Da sempre alberi e foreste difendono la nostra salute e migliorano il nostro benessere, soprattutto nelle nostre città e rappresentano la cura alla crisi climatica attraverso la loro azione di mitigazione e adattamento – spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Oggi più che mai si avverte l'esigenza forte di aumentare il capitale naturale in tutte le sue forme per alimentare la rete ecologica che permette il mantenimento della biodiversità e la tutela del paesaggio. Con CamminaForesteUrbane visitiamo le foreste urbane delle nostre città, impariamo ad osservarle ed ascoltarle, condividendone la bellezza e comprendendo i benefici ecosistemici che le piante ci donano: dall'impollinazione alla protezione delle risorse idriche, dalla riduzione delle isole di calore all'assorbimento dell'anidride carbonica, dalla prevenzione dell'erosione dei suoli al miglioramento della qualità dell'aria". (Com)