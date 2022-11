Lazio: Cavallari (FI), sostegno natalità, famiglia e lavoro, ecco mie proposte su collegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alla natalità, alle famiglie, al mondo del lavoro e alla formazione professionale: "sono le aree di intervento su cui ho concentrato gli emendamenti al Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2022". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Forza Italia). "Sulle famiglie, la mia proposta prevede un assegno di natalità, un contributo per il pagamento delle rette scolastiche (asili nido e delle scuole dell'infanzia) per ogni figlio successivo al primo nonché misure ad hoc nel caso di conflittualità genitoriale dovuta alla separazione - spiega Cavallari. "Sul fronte del lavoro, ho proposto di incentivare l'offerta formativa di tecnici superiori altamente specializzati, tenendo conto delle esigenze del territorio del Lazio - prosegue Cavallari - insieme a percorsi di stabilizzazione per il personale sanitario. Supporti mirati sono dedicati inoltre alle micro, piccole e medie imprese e riguardano rimborsi Irap in caso di nuove assunzioni". (Com)