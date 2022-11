Israele: elezioni, coalizione Netanyahu vicina alla vittoria mentre prosegue conta voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa dei risultati ufficiali della Commissione elettorale centrale dello Stato di Israele, la coalizione della destra religiosa, guidata dal partito Likud dell’ex premier Benjamin Netanyahu, sembra aver raggiunto il numero sufficiente di seggi alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) per formare un governo. In base agli ultimi conteggi, con il 97 per cento dei voti scrutinati, il Likud otterrebbe 31 seggi (uno in più rispetto alle legislative del marzo 2021), a cui si aggiungono i 34 ottenuti dagli alleati di coalizione - Sionismo religioso (14), Shas (12), Giudaismo della Tora unita (8) – per un totale di 65 su 120 seggi, il che consentirebbe al blocco guidato da Netanyahu di formare un governo con una maggioranza relativamente stabile. Tuttavia, il risultato finale potrebbe ancora cambiare, considerato che circa 500.000 schede elettorali – le cosiddette buste doppie di militari, prigionieri e diplomatici – devono essere ancora ricontrollate e potrebbero mutare il numero dei seggi assegnati ai vari partiti. (segue) (Res)