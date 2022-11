Israele: elezioni, coalizione Netanyahu vicina alla vittoria mentre prosegue conta voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni del primo novembre, le quinte dal 2019, hanno assistito ad un decisivo rafforzamento dei partiti della destra religiosa, riuniti nella formazione politica Sionismo religioso che ha ottenuto ben 14 seggi (8 in più rispetto alle elezioni di marzo 2021), in base ai voti scrutinati finora, diventando il terzo partito dello Stato ebraico, dietro Yesh Atid, il partito del premier uscente Yair Lapid, giunto secondo con 24 seggi (7 seggi in più rispetto alle elezioni di marzo 2021). Sempre in base ai dati parziali, Unità nazionale, il partito formato dagli ex ministri del governo Lapid, Benny Gantz (Difesa) e Gideon Sa’ar (Giustizia), dovrebbe aver ottenuto 12 seggi, mentre Yisrael Beytenu dell’ex alleato di Netanyahu, Avigdor Lieberman, otterrebbe 5 seggi. I partiti di espressione dell’elettorato arabo-israeliano Ra’am - parte del governo Lapid – e Hadash-Ta'al, in base agli ultimi conteggi, avrebbero 5 seggi ciascuno, mentre il partito Laborista 4. Il partito di sinistra Meretz sarebbe invece fuori dal parlamento, non avendo raggiunto la soglia minima del 3,25 per cento dei voti necessari. (Res)