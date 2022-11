Ucraina: attacco a Sebastopoli, ambasciatrice britannica convocata a ministero Esteri russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministero degli Esteri russo convocherà l'ambasciatrice britannica a Mosca Deborah Bronnert nel prossimo futuro in relazione al coinvolgimento di Londra nell'attacco condotto dall'Ucraina a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "L'ambasciatore del Regno Unito sarà convocato presso il ministero degli Esteri russo nel prossimo futuro", ha aggiunto la portavoce. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità russe, l'attacco è stato effettuato sotto la guida di specialisti del Regno Unito. Come riferito da Zakharova, la Russia ha informato della questione la comunità internazionale durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Rum)