© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia elogia il lavoro di giornalisti e operatori dell'informazione per promuovere società aperte e pluraliste, rende omaggio a quanti hanno perso la vita e subito attacchi online e offline. Lo si legge in un tweet della Farnesina in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per crimini contro i giornalisti.(Res)