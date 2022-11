Imprese: Intesa Sanpaolo, prosegue trend positivo esportazioni poli tecnologici del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre di quest'anno è proseguito il trend positivo delle esportazioni dei poli tecnologici laziali, che hanno confermato una crescita a doppia cifra per il terzo trimestre consecutivo: più 17,8 per cento (variazione tendenziale a prezzi correnti). Lo si legge in una nota di Intesa San Paolo. Il polo farmaceutico - prosegue la nota - ha segnato un più 21 per cento, il polo Ict più 9,5 per cento mentre il polo aerospaziale più 4 per cento. Nei primi sei mesi del 2022 le esportazioni dei poli hi-tech laziali hanno superato così 7,6 miliardi di euro, in crescita del 16 per cento circa rispetto al corrispondente periodo del 2021. "Le sfide in ambito di difesa e sicurezza così come la lotta al cambiamento climatico rappresentano una grande opportunità per le nostre aziende aerospaziali e Ict che vantano un ottimo posizionamento competitivo", commenta il direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli. "Nel Lazio - aggiunge Gabrielli - arriveranno risorse per 16 miliardi, dal Pnrr, dalla programmazione ordinaria Ue 2021-2027, dal Fondo di coesione comunitario. Occorre tradurre questi fondi - sottolinea il direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo - in progetti capaci di incidere sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla riqualificazione del tessuto urbano, sulla valorizzazione del nostro meraviglioso patrimonio culturale e sulla formazione. Per facilitare la divulgazione di queste misure abbiamo sviluppato una piattaforma Incent now per consentire alle imprese di individuare il bando più adatto, modalità e tempistiche. Il nostro obiettivo è quello di mettere in connessione i grandi progetti del programma con la rete delle Pmi, essenziale per il rafforzamento del sistema produttivo del nostro Paese", conclude Gabrielli.(Com)