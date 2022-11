Sport: la Fiv Foil Academy arriva a Taranto, Teleperformance sostiene il Circolo velico Ondabuena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teleperformance sostiene il Circolo Velico Ondabuena di Taranto, scelto come partner, unico nel Sud Italia, del progetto Fiv Foil Academy. Si tratta del programma tecnico e promozionale, varato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Luna Rossa, dedicato al fenomeno emergente nel mondo della vela: la tecnologia foiling che consente agli scafi di volare sull'acqua, anziché navigare nella normale condizione dislocante. L'iniziativa, itinerante lungo tutto lo Stivale, fa tappa a Taranto e in quattro weekend i giovani atleti della scuola di vela Ondabuena, già sponsorizzata da Teleperformance Italia, si potranno cimentare in questa nuova sfida. La Federazione Italiana Vela ha voluto creare un'iniziativa per accrescere le abilità degli atleti, già nelle squadre under19, attraverso una serie di attività utili e necessarie per scoprire ed approfondire il mondo foil. Il programma è stato costruito per dare la possibilità ai giovani velisti di prendere confidenza e abituarsi alle alte velocità delle imbarcazioni di nuova generazione. L'obiettivo è creare un percorso guidato all'interno della filiera tecnica e formativa della Federvela per arrivare alle Olimpiadi di Parigi 2024 preparati e competitivi nelle specialità olimpiche del "foil". (segue) (Com)