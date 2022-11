Sport: la Fiv Foil Academy arriva a Taranto, Teleperformance sostiene il Circolo velico Ondabuena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teleperformance, leader mondiale nei servizi di contact center e customer service, opera in Italia da più di 30 anni in due sedi, Fiumicino e Taranto. La multinazionale si impegna costantemente nel valorizzare le persone, intese sia come i propri dipendenti sia come l'intera comunità dei territori in cui opera. L'azienda infatti promuove e sponsorizza numerose iniziative legate al territorio: una fra tante è l'accordo siglato con il Circolo Velico Ondabuena, nel luglio 2021, per promuovere lo sport, la formazione agonistica e contestualmente il rispetto e la tutela del mare. Ed è seguendo questa intesa che Teleperfomance riconosce il valore dell'iniziativa voluta dalla Fiv a Taranto, dando così importanza alla città e all'intero territorio, e appoggia la Scuola di Vela jonica anche in questo progetto che punta al riconoscimento dei talenti in ambito sportivo. (Com)