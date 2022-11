© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello ufficiale e nei media in Occidente viene “gonfiato” il tema delle armi nucleari, la Federazione Russa lo considera irresponsabile e non vi parteciperà. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Non abbiamo la minima intenzione di prendere parte a questo e lo consideriamo molto, molto irresponsabile", ha precisato Peskov.(Rum)