Ucraina: la Russia annuncia ripresa partecipazione all'accordo sull'export di grano

- L'Ucraina ha ufficialmente assicurato che il corridoio nel Mar Nero sarà utilizzato solo per l'esportazione di grano. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota. "La parte ucraina ha ufficialmente assicurato che 'il corridoio umanitario marittimo' sarà utilizzato solo in conformità con le disposizioni" dell'accordo sull'export di grano dai porti ucraini sul Mar Nero. "Abbiamo ottenuto le necessarie garanzie scritte dall'Ucraina sul fatto che il corridoio umanitario" non sarà sfruttato "per condurre operazioni di combattimento contro la Federazione Russa", prosegue il dicastero russo, secondo cui le disposizioni in merito sono state inviate dalla parte ucraina al Centro di coordinamento congiunto ieri, martedì primo novembre. "La Federazione Russa ritiene che le garanzie ricevute al momento sembrano sufficienti e rinnova la sua partecipazione all'accordo", ha riferito il ministero russo. (Rum)