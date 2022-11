Governo: Cia-Agricoltori, buon lavoro ai sottosegretari all'Agricoltura La Pietra e D'Eramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri sinceri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari all'Agricoltura, Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo, che vanno ad arricchire la composizione del ministero guidato da Francesco Lollobrigida. A loro, come al ministro, Cia-Agricoltori Italiani ribadisce la propria disponibilità a collaborare, per continuare a difendere e promuovere le istanze dei produttori agricoli e garantire la giusta centralità al settore primario. "Siamo pronti a confrontarci e a lavorare insieme -aggiunge il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini- prima di tutto per costruire misure strutturali per fronteggiare i rincari produttivi ed energetici che rischiano di far chiudere migliaia di aziende. Bisogna lavorare da subito per rilanciare un settore strategico per la sicurezza alimentare e la transizione green, che sta subendo profondamente gli effetti della guerra e dei cambiamenti climatici, rendendolo di nuovo protagonista dell'agenda politica del Paese".(Com)