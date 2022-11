Siria: militare esercito governativo ucciso in scontri con Stato islamico a Daraa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare dell'ottava brigata dell’Esercito governativo siriano è rimasto ucciso negli scontri di questa mattina con lo Stato islamico avvenuti nella città di Daraa, nella Siria sud-occidentale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra con una vasta rete di fonti sul campo. Gli scontri sono scoppiati durante un’operazione contro una cellula dello Stato islamico che si trovava all’interno di un edificio. In base a quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, negli scontri è rimasta ferita anche una donna. Lo scorso 31 ottobre, un altro scontro a fuoco ha coinvolto le forze di sicurezza siriane e lo Stato islamico, sempre a Daraa, con un bilancio di sette morti, di cui tre civili, tre combattenti dello Stato islamico e un miliziano di uno dei gruppi armati legati al governo di Damasco.(Lib)