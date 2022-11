Vaticano: Papa, le migliori carriere e i grandi successi svaniranno in un attimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando l'omelia per la messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti nel corso dell'anno, nel giorno della commemorazione dei defunti, ha ammonito: "Le migliori carriere, i più grandi successi, i titoli e i riconoscimenti più prestigiosi, le ricchezze accumulate e i guadagni terreni, tutto svanirà in un attimo". Il Pontefice ha quindi spiegato: "Per prepararci sappiamo che cosa fare: amare gratuitamente e a fondo perduto, senza attendere contraccambio, chi rientra nella sua lista di preferenze, chi non può restituirci nulla, chi non ci attira". Infine l'esortazione del Papa che ha invitato a non "fare compromessi con il Vangelo: dare da mangiare agli affamati sì, ma la questione della fame è complessa e non posso certo risolverla io. Aiutare i poveri sì, però poi le ingiustizie vanno affrontate in un certo modo e allora è meglio attendere", tanto che, ha concluso il Pontefice, a forza di 'ma' e di 'però', facciamo della vita un compromesso con il Vangelo". (Civ)