Taiwan: Covid, segnalate oltre 33 mila nuove infezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normativa dovrebbe essere aggiornata anche per i contatti stretti dei soggetti affetti dal virus, che a partire dalla stessa data saranno tenuti ad osservare esclusivamente una settimana di auto-sorveglianza medica. I soggetti positivi al Covid-19, inoltre, potranno riprendere regolarmente le loro attività posto esito negativo del tampone dopo sette giorni di quarantena. L’isola ha preso in consegna il 31 ottobre circa 600 mila dosi del vaccino contro il Covid-19 marchio Pfizer-BioNTech, destinato ai bambini di età compresa tra i sei mesi e i quattro anni. Le prime due dosi saranno inoculate a 21 giorni di distanza, mentre la dose booster richiederà una successiva attesa di otto settimane. Alla data del 31 ottobre, il 93,9 per cento della popolazione di Taiwan, pari a circa 23 milioni di persone, è stata immunizzata con una prima dose di vaccino, mentre il tasso d’immunizzazione scende all’88,3 e al 73,9 per cento nei casi di doppia e tripla inoculazione.Cna; (Cip)