Regno Unito: Britishvolt si assicura "ancora di salvezza" per i finanziamenti fino a inizio dicembre

- La startup britannica produttrice di batterie agli ioni di litio per l'industria automobilistica, Britishvolt, si è assicurata un accordo di salvataggio che consentirà alla società di tirare fino all'inizio di dicembre, allontanando almeno temporaneamente il rischio fallimento. Il gruppo ha raccolto abbastanza denaro da un investitore anonimo per altri cinque settimane di operazioni, ha confermato il presidente di Britishvolt, Peter Rolton, al quotidiano britannico "Financial Times". Il personale ha accettato di una riduzione "significativa" di stipendio nel mese di novembre mentre i dirigenti dell'azienda non riceveranno gli emolumenti per il lavoro svolto questo mese. Ma l'accordo lascia ancora l'azienda, che mira a costruire una gigafactory di batterie da 3,8 miliardi di sterline a Blyth, nel nord-est dell'Inghilterra, a necessitare di una sicurezza a lungo termine sui proprio finanziamenti nelle prossime settimane o affrontare la rinnovata prospettiva del fallimento prima Natale. Rolton si è detto "fiducioso" che la società sarà in grado di raccogliere ulteriori fondi necessari in tempo. La società sta tenendo colloqui con diversi potenziali sostenitori, di cui due attori del settore "strategici" ed di investitori tradizionali, ha chiarito ancora Rolton. (Rel)