Regno Unito: “The Times”, espulsioni più rapide contro gli arrivi dall’Albania

- I migranti di nazionalità albanese saranno espulsi dal Regno Unito prima che possano appellarsi contro il respingimento delle richieste di asilo. E’ quanto riferisce il quotidiano britannico “The Times”, ricordando che nel corso della scorsa estate il 60 per cento delle persone che hanno attraversato la Manica su piccole imbarcazioni provenivano dall'Albania. Secondo il giornale Robert Jenrick, ministro dell'Immigrazione, ha in programma di visitare Tirana nelle prossime due settimane con l’obiettivo di rafforzare un accordo concordato lo scorso anno per il rimpatrio dei migranti. Nella giornata di ieri il ministro ha affermato che il governo sta lavorando a un sistema "accelerato" per rendere più rapido l'allontanamento dei migranti senza diritto di soggiorno.(Rel)