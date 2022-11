Golfo: associazione Assadakah esprime gratitudine per visita Papa Francesco in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’associazione italo-araba Assadakah ha espresso profonda gratitudine per la visita di Papa Francesco in Bahrein, in programma dal 3 al 6 novembre. Per l’associazione si tratta di un “segno di unità e dialogo in un momento particolarmente delicato, complesso e per certi versi tragico della storia”. Papa Francesco si recherà domani nel Paese del Golfo su invito del monarca del Regno, re Hamad bin Isa al Khalifa, per una visita di quattro giorni che lo vedrà partecipare al “Forum del Bahrein per il dialogo: Oriente e Occidente per la coesistenza umana”. Tra gli eventi principali vi è la Santa Messa presso il Bahrain National Stadium e l’incontro con i giovani presso la scuola del Sacro Cuore. All'invito del re si è aggiunto anche quello della Chiesa locale, rivolto nello specifico dall'amministratore apostolico, monsignor Hinder. Alla luce di ciò, Assadakah esprime profonda gratitudine al re e alle autorità del Bahrein, come pure alla Chiesa del Bahrein. (segue) (Res)