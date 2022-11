Congo-Kinshasa: il Kenya invia le sue truppe per combattere i ribelli nel quadro della Forza regionale Eac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione della forza congiunta Eac è stata approvata lo scorso 20 giugno dai leader della Comunità dell’Africa orientale (Eac), riuniti a Nairobi. “I capi di Stato hanno incaricato la forza regionale, in collaborazione con le forze militari e amministrative della Rdc, di cercare di stabilizzare e garantire la pace nella Rdc”, si legge nella dichiarazione finale diffusa dalla presidenza keniota, che ha ospitato l’incontro in quanto detiene la presidenza di turno dell’organizzazione regionale. “I capi di Stato hanno ordinato che un cessate il fuoco immediato dovrebbe essere imposto e che la cessazione delle ostilità dovrebbe iniziare immediatamente”, aggiunge la dichiarazione. Alla riunione, che è stata presieduta dal presidente keniota Uhuru Kenyatta, hanno partecipato il presidente congolese Felix Tshisekedi, il ruandese Paul Kagame, il burundese Evariste Ndayishimiye, il sud sudanese Salva Kiir e l’ugandese Yoweri Museveni. La riunione si è tenuta in un clima estremamente teso, dopo che alla vigilia dell'incontro la presidenza di Kinshasa ha denunciato “il gioco ambiguo di alcuni paesi vicini”, riferendosi alla presunta “connivenza” con il gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23). (segue) (Res)