Congo-Kinshasa: il Kenya invia le sue truppe per combattere i ribelli nel quadro della Forza regionale Eac (3)

- Le tensioni nell'Rdc sono riesplose di recente dopo la conquista da parte dell'M23 delle città di Kiwandja e Rutshuru e la decisa avanzata dei ribelli verso Goma, capoluogo del Nord Kivu e centro del potere provinciale. Nel Paese rimangono forti le tensioni con il vicino Ruanda, che Kinshasa accusa di sostenere l'M23: dopo l'espulsione dell'ambasciatore ruandese Vincent Karega, a Goma decine di persone sono scesi in strada per protestare contro la crescente insicurezza e la presunta ingerenza del governo ruandese in fatti di politica interna, con episodi di scontri registrati con le forze dell'ordine congolesi che hanno ricevuto ordine di contenere le folle. Il governatore militare del Nord Kivu - provincia sotto stato di assedio dal maggio del 2021 -, Constant Ndima, ha chiesto agli abitanti di mantenere la calma e di obbedire alle forze di sicurezza, evitando di "diventare un ostacolo alle azioni messe in atto per difendere l'integrità minacciata del nostro territorio e per garantire la protezione delle popolazioni e dei loro beni". Nel frattempo, colpi di arma da fuoco sono stati registrati ad un posto di frontiera fra la Repubblica democratica del Congo (Rdc) ed il Ruanda: secondo fonti stampa locali, degli spari sono stati uditi nei pressi della "Petite barrière", luogo frontaliero situato vicino Goma dove già a giugno una sparatoria fra militari dei due Paesi aveva provocato l'uccisione di quattro persone fra civili e militari ed il ferimento di altre due. (segue) (Res)