Congo-Kinshasa: il Kenya invia le sue truppe per combattere i ribelli nel quadro della Forza regionale Eac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione rilasciata domenica scorsa dal portavoce del governo, Yolande Makolo, Kigali si è intanto rammaricata della decisione congolese di espellere il suo ambasciatore, aggiungendo tuttavia di aver allertato le forze di sicurezza al confine nel timore di una possibile aggressione da parte congolese. Il Ruanda ha anche nuovamente accusato le forze governative della Repubblica democratica del Congo (Fardc) di collaborare con i ribelli delle Forze democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), un altro gruppo armato che effettua regolarmente attacchi nell'est congolese. "L'integrazione delle Fdlr all'interno delle Fardc e la loro collaborazione è direttamente collegata al crescente incitamento all'odio e alla violenza nella Repubblica democratica del Congo contro le comunità congolesi di lingua ruandese e kinyarwandese", afferma la dichiarazione, in cui Kigali definisce "deplorevole che il governo della Repubblica democratica del Congo continui a fare da capro espiatorio al Ruanda per coprire e distrarre dai propri fallimenti di governo e sicurezza". (segue) (Res)