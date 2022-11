Congo-Kinshasa: il Kenya invia le sue truppe per combattere i ribelli nel quadro della Forza regionale Eac (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di placare una crisi diplomatica che potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza regionale, la comunità internazionale ha prontamente condannato l'escalation di violenze nell'est congolese e chiesto un immediato cessate il fuoco. In un comunicato, l'Unione africana ha chiesto di mettere fine immediatamente ai combattimenti in corso nell'est della Repubblica democratica del Congo e ha convocato colloqui di pace a Nairobi dal 4 al 13 novembre prossimi. In una nota, il presidente della Commissione dell'Ua Moussa Faki Mahamat ed il presidente di turno dell'organismo, il presidente senegalese Macky Sall, hanno espresso la loro "estrema preoccupazione per il deterioramento della sicurezza" nelle province orientali della Rdc, e hanno invitato le parti in conflitto a dichiarare "un immediato cessate il fuoco nel rispetto delle leggi internazionali e garantendo cosi la sicurezza dei civili che abitano la regione e la sua stabilità". L'Ua ha quindi invitato tutti gli attori coinvolti nel conflitto a impegnarsi nell'avviare un dialogo costruttivo nel quadro del meccanismo del blocco regionale per la pace la sicurezza e la cooperazione, partecipando al terzo incontro di dialogo inter-congolese, processo al quale partecipa come mediatore anche il governo angolano, nel quadro della sua presidenza di turno della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (Icglr). La mediazione di quest'organismo regionale aveva permesso a luglio scorso di appianare l'ultima crisi scoppiata fra i governi di Congo e Ruanda, stilando una tabella di marcia comune sulle azioni congiunte da intraprendere per contrastare l'avanzata dei ribelli. (segue) (Res)