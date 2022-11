Congo-Kinshasa: il Kenya invia le sue truppe per combattere i ribelli nel quadro della Forza regionale Eac (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea ha condannato le violenze, associandosi ai comunicati con cui l'Unione africana ed il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno condannato la recrudescenza di violenze nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e chiesto un immediato cessate il fuoco fra le parti in conflitto. In una nota del Servizio per l'azione esterna dell'Ue, Bruxelles "chiede l'immediata cessazione delle ostilità, il ritiro del Movimento del 23 marzo (M23) dalle aree occupate e il disarmo di tutti i gruppi armati" operativi in quell'area. Per l'Ue, "l'effettiva attuazione degli impegni politici assunti, in particolare nel quadro dei processi di Luanda e Nairobi, è l'unico modo possibile" di raggiungere la pace. In seguito alla condanna da parte dell'Ua, ieri il presidente del Ruanda Paul Kagame ha fatto sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sulla situazione nella regione della Rdc. In un tweet, Kagame ha affermato di aver discusso con il capo delle Nazioni Unite sui modi per risolvere il conflitto che ha intensificato le tensioni tra Kigali e Kinshasa: "Poche ore fa ho avuto una buona discussione con il Segretario generale Onu sul conflitto nell'est congolese sui modi e i mezzi per ridurre l'escalation", ha detto il presidente ruandese, auspicando che si facciano sforzi per applicare gli impegni presi a Nairobi e Luanda su una risoluzione pacifica del conflitto. Da parte loro, i ribelli hanno giustificato la loro avanzata verso Goma affermando di voler recuperare le posizioni loro sottratte dall'esercito congolese nel quadro dell'offensiva lanciato contro le violenze armate nell'est del Congo, dove i civili pagano il prezzo di continui attacchi e scontri armati fra le bande. (Res)