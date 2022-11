Sardegna: quattro aziende sarde alla 124esima edizione di Fieracavalli a Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diversi anni di assenza tornano alla 124esima edizione di Fieracavalli, che avrà luogo a Verona dal 3 al 6 novembre, le razze asinine ed equine autoctone della Sardegna. Le quattro aziende partecipanti, Agrimelis di Villaputzu (SU) , Asinamento di Berchidda (SS), Suella Antonio Luigi di Uta (SU) e la Soc.Agricola Depau Piras di Tertenia (NU) metteranno in mostra ben 12 esemplari: dal rarissimo Cavallo del Sarcidano, al “su molente” asino Sardo al particolare asino bianco dell’Asinara. La partecipazione delle quattro aziende è resa possibile grazie al contributo che la Regione Sardegna - per il tramite dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura ed all’Agenzia Agris Sardegna - mette a disposizione degli allevatori che intendono essere presenti a vetrine internazionali come quella di Fieracavalli. (segue) (Rsc)