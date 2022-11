Sardegna: quattro aziende sarde alla 124esima edizione di Fieracavalli a Verona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Torniamo finalmente con le nostre razze autoctone a Fieracavalli, commenta Luciano Useli Bacchitta Presidente Aar Sardegna, grazie alla collaborazione con Anareai ed il supporto fondamentale di Agris Sardegna che da quest’anno gestisce i finanziamenti legati alle mostre zootecniche. Come Associazione stiamo investendo nella valorizzazione delle quattro razze equine ed asinine autoctone, anche attraverso gli eventi fieristici come Fiercavalli, e stiamo già lavorando con il Comune di Ittireddu per l’organizzazione della seconda edizione della Mostra regionale dell’asino aardo”. (segue) (Rsc)