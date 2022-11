Bosnia: candidata opposizione Trivic annuncia per oggi nuova protesta a Banja Luka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jelena Trivic, candidata del partito Progresso democratico (Pdp) alla presidenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), ha annunciato per oggi un'altra manifestazione di protesta a Banja Luka dopo che la Commissione Centrale elettorale bosniaca (Cik) ha confermato pochi giorni fa la vittoria di Milorad Dodik nella corsa alla presidenza dell'entità. Secondo quanto riporta la stampa locale, Trivic ha affermato in conferenza stampa che l'opposizione ha presentato un ricorso sulla decisione della stessa Cik anche alla Corte d'appello della Bosnia Erzegovina e che "qualunque decisione sarà presa", continueranno le proteste. Lei ha quindi accusato tutti i dipendenti della radiotelevisione "Rtrs" di essere "creatori di notizie false". Il presidente del partito Progresso democratico (Pdp), Branislav Borenovic, ha dal canto suo affermato di aver inviato alla stessa Commissione "circa 300 pagine di varie prove sul fatto che ci sia stato un furto elettorale" nelle elezioni del 2 ottobre che "qualsiasi istanza giudiziaria non può respingere, ma solo accettare", ha sottolineato Borenovic. (segue) (Seb)