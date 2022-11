Bosnia: candidata opposizione Trivic annuncia per oggi nuova protesta a Banja Luka (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 ottobre la Commissione elettorale centrale del Paese balcanico aveva annunciato che Milorad Dodik era il nuovo presidente della Repubblica Srpska. "Dopo il completamento del riconteggio dei voti per la presidenza e vicepresidenza della Repubblica Srpska, è stato stabilito che il candidato del partito Unione dei socialdemocratici (Snsd), Milorad Dodik, ha ottenuto il maggior numero di voti per la presidenza dell'entità", aveva affermato un membro dello stesso organo. Secondo la stessa istituzione erano stati verificati i voti di più di 2mila seggi elettorali a livello della presidenza dell'entità, durante i quali erano state riscontrate diverse irregolarità, come imballaggio errato di schede e buste, mancanza di buste, schede falsificate e simili, di cui era stata informata la Procura del Paese. La relazione sul riconteggio dei voti era stata adottata, sebbene non all'unanimità, nella 73ma sessione della Commissione elettorale centrale della Bosnia Erzegovina. (Seb)