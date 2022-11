Imprese: Enel Green Power e Fortescue Future Industries insieme per lo sviluppo dell'idrogeno verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Ffi, Mark Hutchinson, ha dichiarato: "Questo entusiasmante annuncio arriva in un momento critico per l'energia. Con l'arrivo dell'inverno e di costi energetici in continuo aumento, disporre di energia verde a costi competitivi non è mai stato così necessario. L'idrogeno e l'ammoniaca verdi sono parte della soluzione, non solo per garantire sicurezza energetica e per ridurre i costi energetici, ma anche per la lotta al cambiamento climatico. Con una solida e comprovata esperienza e dedizione nel campo dell'energia verde, Enel è il partner perfetto con cui collaborare per rendere il futuro verde una realtà." L'annuncio di questa partnership rappresenta un solido fondamento per Ffi e Egp nel perseguire i loro obiettivi: non solo diversificare l'approvvigionamento energetico futuro e aumentare la sicurezza energetica, ma anche aiutare il mondo nella lotta per ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico. Tramite questa collaborazione, Ffi e Egp intendono stabilire un framework per identificare e valutare possibili progetti di idrogeno/ammoniaca verde. La partnership segna un'importante pietra miliare per i due partner che intendono costruire in America Latina e in Australia un numero ancora maggiore di siti di produzione su larga scala di idrogeno e ammoniaca verdi. L'idrogeno verde è l'unico tipo di idrogeno sostenibile dato che non emette CO2 durante l'intero processo di produzione, a differenza dell'idrogeno basato sui combustibili fossili. È una soluzione pratica e attuabile che può contribuire a rivoluzionare il settore energetico aiutando a decarbonizzare l'industria pesante e a creare posti di lavoro a livello globale. L'ammoniaca, che è un composto a base di idrogeno, può essere utilizzata per trasportare e stoccare l'idrogeno in modo più efficace riducendo i volumi necessari. È una delle materie prime chimiche più comuni utilizzate nella produzione di fertilizzanti. L'ammoniaca verde può essere utilizzata per decarbonizzare i settori della produzione di fertilizzanti e dei trasporti. (Com)