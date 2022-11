Ucraina: "Nyt", vertici militari russi hanno discusso impiego armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti ufficiali delle forze armate della Russia hanno recentemente discusso la possibilità di un ricorso ad armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo scrive il quotidiano "New York Times", che cita "molteplici funzionari statunitensi", secondo cui tale circostanza ha aumentato la preoccupazione a Washington e nei Paesi alleati degli Usa. Stando alle informazioni ottenute dal quotidiano, "il presidente Vladimir Putin non è stato parte delle conversazioni", che si sarebbero svolte a metà ottobre nel contesto "della crescente retorica nucleare russa e delle sconfitte sul campo di battaglia". A prescindere dall'estraneità alle discussioni di Putin, però, "il solo fatto che i leader militari russi abbiano avuto le discussioni ha allarmato l'amministrazione del presidente Joe Biden", perché dimostrerebbero "quanto frustrati siano i generali russi per i loro fallimenti sul campo". Il quotidiano precisa che il governo statunitense non dispone di alcuna prova che la Russia si prepari ad usare armi nucleari tattiche in Ucraina. (Was)