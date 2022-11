Milano: blocca ascensore in stazione metro e danneggia tornello, denunciato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico con Atm, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne algerino per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale presso. I carabinieri sono intervenuti presso la fermata della metropolitana M3 Dergano, dove il personale Atm addetto alla sicurezza era intento a bloccare un il giovane che, in evidente stato di ubriachezza, aveva prima occupato e bloccato un ascensore di servizio impedendone l'accesso ai passeggeri, per poi spintonare gli operatori intervenuti per allontanarlo e frantumare con una gomitata il vetro di un tornello di accesso ai binari. I carabinieri hanno bloccato il 18enne ed è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. (Rem)