Istat: nel primo anno di pandemia crolla il valore aggiunto delle imprese dell’industria e dei servizi

- Nel 2020 le imprese industriali e dei servizi sono 4,3 milioni (+1,1 per cento) e generano un valore aggiunto di 739 miliardi, in diminuzione del 10,5 per cento sul 2019 (-12,4 per cento nei servizi, -8,8 per cento nell’industria in senso stretto e -3,4 per cento nelle costruzioni). Lo rende noto l'Istat, nella pubblicazione sui conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa nel 2020. Il margine operativo lordo segna un calo del 13,0 per cento, il fatturato dell’11,3 per cento, il costo del lavoro dell’8,3 per cento. Le imprese organizzate in gruppi, che generano il 57,3 per cento del valore aggiunto e il 63,0 per cento del fatturato totale, registrano una riduzione del valore aggiunto inferiore alla media (- 9,5 per cento).(Rin)