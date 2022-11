© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, si è congratulata con Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio. “L’Italia resta un alleato e partner chiave del Kosovo”, ha scritto Osmani in un messaggio su Twitter. “Non vedo l’ora di lavorare con (Meloni) per rafforzare il legame e le eccellenti relazioni kosovaro-italiane”, ha continuato la presidente. (Alt)