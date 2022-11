Speciale difesa: Serbia, presidente comitato Nato, con Belgrado siamo partner stretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e la Serbia sono stretti partner e continueranno a lavorare insieme per rafforzare le capacità delle forze armate serbe. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato militare della Nato a Bruxelles, il tenente ammiraglio Rob Bauer, ripreso dal sito "Euronews". Bauer ha affermato che la Nato e la Serbia hanno sviluppato una partnership "stretta e reciprocamente vantaggiosa" negli ultimi 16 anni e che la Nato "rispetta pienamente la politica di neutralità militare della Serbia" e "il diritto sovrano di ogni Paese a scegliere la propria strada, senza veto o interferenze di terzi". Bauer ha quindi ricordato che due settimane fa i ministri della Difesa dei Paesi membri della Nato riuniti a Bruxelles hanno confermato ancora una volta la continuità del sostegno alla missione Nato Kfor in Kosovo e diversi membri aumenteranno il livello di supporto per la stessa missione. "Incoraggiamo Belgrado a migliorare ulteriormente le sue capacità di difesa informatica attraverso la cooperazione, ad esempio, con i centri Nato per la difesa informatica cooperativa volti a rispondere agli incidenti informatici", ha concluso Bauer. (Seb)