Serbia: Vucic incontra presidente comitato Nato, focus su pace e attenuazione tensioni in Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è incontrato oggi a Belgrado con il presidente del Comitato militare della Nato a Bruxelles, il tenente ammiraglio Rob Bauer. "Buona conversazione con l'ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato. La pace e l'attenuazione delle tensioni sono i compiti chiave di tutti noi", ha scritto Vucic sull'account Instagram. Secondo la radiotelevisione "Rts", il presidente serbo ha sottolineato che è molto importante che ci sia un dialogo regolare tra i rappresentanti del Paese e i funzionari delle strutture politiche e militari dell'Alleanza che contribuisca al rafforzamento della fiducia reciproca. "La Serbia è militarmente neutrale, ma continuerà la corretta cooperazione con la Nato", ha affermato Vucic. Il presidente serbo ha quindi affermato che i membri della missione Kfor in Kosovo hanno un ruolo importante nel mantenimento della pace e della stabilità, nonché nella protezione dei serbi e di altre comunità non albanesi. I due interlocutori hanno convenuto che è importante evitare ulteriori escalation. L'ammiraglio Bauer dal canto suo ha sottolineato che la Nato apprezza la Serbia come partner e rispetta la sua neutralità militare. (Seb)